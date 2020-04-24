Кикнадзе о высказываниях про смерть Самохвалова: позор Талалаеву и Селюку

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подверг критике футбольного тренера Андрея Талалаева, агента Дмитрия Селюка и телекомментатора Михаила Моссаковского за неподобающие, на его взгляд, высказывания о смерти игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

В понедельник воспитанник «Локомотива» скончался в возрасте 22 лет после того, как плохо почувствовал себя на пробежке. В четверг его похоронили на Востряковском кладбище.

«К сожалению, сегодня есть те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и своих личных корыстных интересов пытаются интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Не хочу разбирать, кто и что говорил. Скажу только — позор Селюку. Позор Талалаеву. Позор Моссаковскому», — приводит слова Кикнадзе РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова.