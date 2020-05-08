СМИ: В Испании пять футболистов заразились коронавирусом

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В Испании у пяти футболистов был выявлен коронавирус.
СМИ: В Испании пять футболистов заразились коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, в ходе тестирования спортсменов на коронавирус было выявлено пять случаев заражения среди футболистов.

Отмечается, что инфицированные присутствуют в трёх командах высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу, а ещё два — в коллективах второго по силе первенства.

При этом отмечается, что число заболевших может возрасти, ведь на данный момент проверены далеко не все тесты.  

Ранее сообщалось, что в итальянском футбольном клубе «Милан» выявлено три случая заражения коронавирусом.

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