СМИ: В Испании пять футболистов заразились коронавирусом

В Испании у пяти футболистов был выявлен коронавирус.

Как сообщает Mundo Deportivo, в ходе тестирования спортсменов на коронавирус было выявлено пять случаев заражения среди футболистов.

Отмечается, что инфицированные присутствуют в трёх командах высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу, а ещё два — в коллективах второго по силе первенства.

При этом отмечается, что число заболевших может возрасти, ведь на данный момент проверены далеко не все тесты.

Ранее сообщалось, что в итальянском футбольном клубе «Милан» выявлено три случая заражения коронавирусом.