СМИ: Неизвестные ограбили дом тренера «Челси» Лэмпарда
- Reuters
Как отмечает The Sun, организованная группа злоумышленников совершила серию ограблений, в ходе которой пострадал главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард.
Отмечается, что из дома известного в прошлом футболиста вынесли драгоценности и часы на сумму £60 тыс.
Также отмечается, что злоумышленники проникли в дом покойного владельца «Лестер Сити» Вишая Шриваддханапрабхи. Убытки оценены в £1 млн.
Лэмпард известен по выступлениям за «Суонси», «Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». Лондонский клуб он возглавил летом 2019 года.
Ранее сообщалось, что группа неизвестных ограбила дом защитника лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Яна Вертонгена.