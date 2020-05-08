СМИ: Неизвестные ограбили дом тренера «Челси» Лэмпарда

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Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард пострадал от грабителей.
СМИ: Неизвестные ограбили дом тренера «Челси» Лэмпарда
  • Reuters

Как отмечает The Sun, организованная группа злоумышленников совершила серию ограблений, в ходе которой пострадал главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард. 

Отмечается, что из дома известного в прошлом футболиста вынесли драгоценности и часы на сумму £60 тыс. 

Также отмечается, что злоумышленники проникли в дом покойного владельца «Лестер Сити» Вишая Шриваддханапрабхи. Убытки оценены в £1 млн. 

Лэмпард известен по выступлениям за «Суонси», «Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». Лондонский клуб он возглавил летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных ограбила дом защитника лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Яна Вертонгена.

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