СМИ: Неизвестные ограбили дом тренера «Челси» Лэмпарда

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард пострадал от грабителей.

Как отмечает The Sun, организованная группа злоумышленников совершила серию ограблений, в ходе которой пострадал главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Отмечается, что из дома известного в прошлом футболиста вынесли драгоценности и часы на сумму £60 тыс.

Также отмечается, что злоумышленники проникли в дом покойного владельца «Лестер Сити» Вишая Шриваддханапрабхи. Убытки оценены в £1 млн.

Лэмпард известен по выступлениям за «Суонси», «Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». Лондонский клуб он возглавил летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных ограбила дом защитника лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Яна Вертонгена.