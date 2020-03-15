СМИ: Грабители вломились в дом Вертонгена и угрожали его семье

Группа неизвестных ограбила дом защитника лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Яна Вертонгена.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». В момент ограбления дома находились жена и двое детей футболиста, которым грабители угрожали холодным оружием, пока искали ценные вещи и деньги.

Отмечается, что семья Вертонгена не пострадала.

32-летний бельгиец играет за «Тоттенхэм» с 2012 года.

Ранее сообщалось, что АПЛ может столкнуться с судебным иском, если сезон не будет доигран.