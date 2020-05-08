Гэтжи: поспорим с Фергюсоном за право представлять США в поединке с лучшим бойцом из России

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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил, что стоит на кону в его поединке с Тони Фергюсоном, который пройдёт на турнире UFC 249.
Гэтжи: поспорим с Фергюсоном за право представлять США в поединке с лучшим бойцом из России
  • © Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы подерёмся с Фергюсоном, чтобы победитель представил США в схватке с лучшим бойцом России», — приводит слова Гэтжи журналист ESPN в своём Twitter.

Гэтжи провёл 23 поединка в профессиональной карьере, одержал 21 победу (19 — досрочно) и потерпел два поражения (оба — нокаутом).

В активе Фергюсона значится 28 поединков в профессиональной карьере. В них он одержал 25 побед (20 — досрочно) и потерпел три поражения (одно — досрочно).

Ранее Гэтжи назвал Нурмагомедова более предсказуемым бойцом, чем Фергюсон.

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