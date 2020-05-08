Глава Минспорта России запустил поэтическую акцию к юбилею Победы

Министр спорта России Олег Матыцин дал старт поэтической акции к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства спорта в социальной сети Instagram.

Министр спорта России прочитал стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» Константина Симонова. Опубликованное в социальной сети стихотворение было приурочено к акции «Спортсмены читают стихи о войне», запущенной Министерством спорта страны в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил о полной готовности страны к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в следующем году.