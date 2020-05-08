Глава Минспорта России запустил поэтическую акцию к юбилею Победы
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Об этом сообщается на официальной странице Министерства спорта в социальной сети Instagram.
Министр спорта России прочитал стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» Константина Симонова. Опубликованное в социальной сети стихотворение было приурочено к акции «Спортсмены читают стихи о войне», запущенной Министерством спорта страны в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил о полной готовности страны к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в следующем году.