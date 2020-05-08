Футболист и два сотрудника «Гремио» заразились коронавирусом
- © Reuters
Как отмечают в пресс-службе бразильского клуба, по итогам тестирования на коронавирус, в «Гремио» выявили троих инфицированных. Одним из них является полузащитник команды Диего Соуза. Помимо него, инфицированы двое сотрудников коллектива, имена которых не называются.
Все трое заболевших отправлены на карантин и находятся под наблюдением медицинского отдела «Гремио».
34-летний Соуза известен по выступлениям за португальскую «Бенфику», саудовский «Аль-Иттихад» и украинский «Металлист».
Ранее защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Кайл Уокер три раза за одни сутки нарушил режим самоизоляции, установленный в Англии из-за пандемии коронавируса.