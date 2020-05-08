Футболист и два сотрудника «Гремио» заразились коронавирусом

Тестирование на коронавирус в бразильском футбольном клубе «Гремио» выявило трёх заболевших.

Как отмечают в пресс-службе бразильского клуба, по итогам тестирования на коронавирус, в «Гремио» выявили троих инфицированных. Одним из них является полузащитник команды Диего Соуза. Помимо него, инфицированы двое сотрудников коллектива, имена которых не называются.

Все трое заболевших отправлены на карантин и находятся под наблюдением медицинского отдела «Гремио».

34-летний Соуза известен по выступлениям за португальскую «Бенфику», саудовский «Аль-Иттихад» и украинский «Металлист».

Ранее защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Кайл Уокер три раза за одни сутки нарушил режим самоизоляции, установленный в Англии из-за пандемии коронавируса.