Футболист и два сотрудника «Гремио» заразились коронавирусом

Короткая ссылка
Тестирование на коронавирус в бразильском футбольном клубе «Гремио» выявило трёх заболевших.
Футболист и два сотрудника «Гремио» заразились коронавирусом
  • © Reuters

Как отмечают в пресс-службе бразильского клуба, по итогам тестирования на коронавирус, в «Гремио» выявили троих инфицированных. Одним из них является полузащитник команды Диего Соуза. Помимо него, инфицированы двое сотрудников коллектива, имена которых не называются.

Все трое заболевших отправлены на карантин и находятся под наблюдением медицинского отдела «Гремио».

34-летний Соуза известен по выступлениям за португальскую «Бенфику», саудовский «Аль-Иттихад» и украинский «Металлист».

Ранее защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Кайл Уокер три раза за одни сутки нарушил режим самоизоляции, установленный в Англии из-за пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить