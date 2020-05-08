Бронзовый призёр ОИ по прыжкам на лыжах с трамплина излечился от рака

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Турине по прыжкам на лыжах с трамплина Бьёрн Эйнар Ромёрен признался, что излечился от рака.

«Тот факт, что у меня нет рака и лечение сработало, конечно, лучшее чувство из всех», — цитирует пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) Ромёрена.

Как сказал спортсмен, в настоящий момент он ощущает невероятные чувства из-за того, что не просто занимается преодолением, а занимается набором спортивных кондиций.

39-летний Ромёрен является бронзовым призёром Олимпиады в Турине, а также двукратным обладателем бронзовой награды чемпионатов мира по лыжным видам спорта.

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