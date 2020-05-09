Шлеменко рассказал о несостоявшемся дебюте в UFC

Короткая ссылка
Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, когда мог бы дебютировать в UFC, если бы не пандемия коронавируса.
Шлеменко рассказал о несостоявшемся дебюте в UFC
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Забегать вперёд не хочется, но планировал сделать это уже осенью, а может и раньше. Многое зависело бы от исхода встречи с Луисом Тейлором. Предполагаю, что всё сложилось бы удачно, остальное могло стать лишь формальностью. Сейчас промоушену, конечно, не до меня. Там не понимают, как вообще проводить турниры. Придётся начинать всё заново», — заявил боец в интервью RT.

Ранее Шлеменко сказал, что встреча с Александром Емельяненко могла бы получиться интересной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить