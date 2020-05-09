Шлеменко рассказал о несостоявшемся дебюте в UFC

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, когда мог бы дебютировать в UFC, если бы не пандемия коронавируса.

«Забегать вперёд не хочется, но планировал сделать это уже осенью, а может и раньше. Многое зависело бы от исхода встречи с Луисом Тейлором. Предполагаю, что всё сложилось бы удачно, остальное могло стать лишь формальностью. Сейчас промоушену, конечно, не до меня. Там не понимают, как вообще проводить турниры. Придётся начинать всё заново», — заявил боец в интервью RT.

Ранее Шлеменко сказал, что встреча с Александром Емельяненко могла бы получиться интересной.