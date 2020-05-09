Шлеменко: встреча с Александром Емельяненко могла бы получиться интересной

Российский боец ММА Александр Шлеменко, выступающий в средней весовой категории, рассказал о возможном поединке с тяжеловесом Александром Емельяненко

«Позвонил Александру, и мы всё с ним обсудили. Остановились на том, что этот поединок не состоится. Нам нечего делить. Расстались друзьями. А что будет в дальнейшем, не знаю. Всякое бывает, не могу говорить за других. Но однозначно такая встреча могла бы получиться интересной. «Шлеменко против Емельяненко» — классная афиша, которая выходит даже за пределы России. Но, мне кажется, такой поединок вряд ли состоится, тем более по правилам бокса. У меня немного другие планы. Я двигаюсь в направлении UFC», — заявил боец в интервью RT.

Ранее Шлеменко рассказал, как поддерживает форму на карантине в Омске.