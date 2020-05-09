Шлеменко: встреча с Александром Емельяненко могла бы получиться интересной

Короткая ссылка
Российский боец ММА Александр Шлеменко, выступающий в средней весовой категории, рассказал о возможном поединке с тяжеловесом Александром Емельяненко
Шлеменко: встреча с Александром Емельяненко могла бы получиться интересной
  • РИА Новости

«Позвонил Александру, и мы всё с ним обсудили. Остановились на том, что этот поединок не состоится. Нам нечего делить. Расстались друзьями. А что будет в дальнейшем, не знаю. Всякое бывает, не могу говорить за других. Но однозначно такая встреча могла бы получиться интересной. «Шлеменко против Емельяненко» — классная афиша, которая выходит даже за пределы России. Но, мне кажется, такой поединок вряд ли состоится, тем более по правилам бокса. У меня немного другие планы. Я двигаюсь в направлении UFC», — заявил боец в интервью RT.

Ранее Шлеменко рассказал, как поддерживает форму на карантине в Омске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить