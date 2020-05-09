Шлеменко рассказал, как поддерживает форму на карантине в Омске

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Российскй боец ММА Александр Шлеменко рассказал, как поддерживает форму, находясь на карантине в Омске.
Шлеменко рассказал, как поддерживает форму на карантине в Омске
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«К счастью, мне не нужно бегать по паркам, поскольку живу на окраине Омска, прямо возле дома у меня находится лес. Считаю, там чисто физически не могу никого заразить. В остальном тренируюсь на улице, провожу общефизическую подготовку, занимаюсь на турниках и брусьях. На самом деле это не так сложно. И особые приспособления не требуются», — заявил Шлеменко в интервью RT.

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