Де ла Хойя пообещал нокаутировать Макгрегора за два раунда

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя заявил, что сумел бы нокаутировать за два раунда экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Мне нужно будет два раунда, чтобы нокаутировать его. Всё потому, что я всегда выхожу на ринг убивать. Послушайте, мне нравится работа Макгрегора в октагоне. Уважаю его и смотрю все его бои. Но бокс — совершенно другая история. Это совершенно не то», — цитирует де ла Хойю TMZ.

47-летний боксёр не выходил на ринг с декабря 2008 года, после поражения от Мэнни Паккьяо. В настоящее время де ла Хойя является главой промоутерской компании Golden Boy Promotions.

Ранее сообщалось, что Макгрегор недоволен своим положением в рейтинге UFC.