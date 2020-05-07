Де ла Хойя пообещал нокаутировать Макгрегора за два раунда
- Reuters
«Мне нужно будет два раунда, чтобы нокаутировать его. Всё потому, что я всегда выхожу на ринг убивать. Послушайте, мне нравится работа Макгрегора в октагоне. Уважаю его и смотрю все его бои. Но бокс — совершенно другая история. Это совершенно не то», — цитирует де ла Хойю TMZ.
47-летний боксёр не выходил на ринг с декабря 2008 года, после поражения от Мэнни Паккьяо. В настоящее время де ла Хойя является главой промоутерской компании Golden Boy Promotions.
Ранее сообщалось, что Макгрегор недоволен своим положением в рейтинге UFC.