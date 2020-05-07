Тайсону предложили выступать в кулачных боях за $20 млн

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Глава организации Bare Knuckle FC, занимающейся кулачными боями, Дэвид Фельдман заявил, что предложил бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону $20 млн за выступления в промоушене.
Тайсону предложили выступать в кулачных боях за $20 млн
  • Reuters

«Восторг во всём мире, вызванный тренировками Майка Тайсона, заставил нас отправить ему предложение. Это настоящая легенда, и для нас большая честь вести переговоры с его командой. Посмотрим, как всё сложится. Для нас будет честью поработать с ним в любых форматах», — приводит слова функционера MMA Fighting

53-летний Тайсон был абсолютным чемпионом мира с 1987 по 1990 год.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что Александр Емельяненко может сделать с Тайсоном что угодно.

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