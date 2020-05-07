Гончаренко: не факт, что переход Трусовой к Плющенко сыграет ей в плюс

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Гончаренко: не факт, что переход Трусовой к Плющенко сыграет ей в плюс
  • Reuters

«Саша идёт в академию Плющенко не просто сильным спортсменом, а лидером. Конечно, к ней будет повышенное внимание, у неё будут более хорошие условия. Но есть мнение, что иногда лучше тренироваться там, где тяжелее. Комфортные условия иногда немного расслабляют и притупляют остроту ощущений. Так что не факт, что это сыграет в плюс. Кто-то, оценив сложности подростково-переходного возраста, не взял бы такого спортсмена, тем более что Саша имеет и непростой бойцовский характер. Это личность непростая. Но много кто с удовольствием поработает с ним. Как сказал тренер Рафаэль Арутюнян, кто не мечтает работать со спортсменкой, которая находится в топе?» — приводит слова Гончаренко ТАСС.

В сезоне-2019/20 Трусова завоевала бронзовые медали на чемпионате России, Европы и в финале Гран-при. Она занималась под руководством Тутберидзе с 2016 года.

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Мишина назвала приход Трусовой серьёзным риском для Плющенко.

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