Чеферин назвал возобновление Бундеслиги большим шагом к возвращению к нормальной жизни

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Президент Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Александер Чеферин отреагировал на возобновление чемпионата Бундеслиги.
Чеферин назвал возобновление Бундеслиги большим шагом к возвращению к нормальной жизни
  • © Sputnik/РИА Новости

«Это решение принято в результате конструктивного диалога между футбольными властями и политиками. Уверен, что Германия представит нам всем яркий пример того, что нам может дать футбол, с его волнением, эмоциями и непредсказуемостью. Хорошо, что немецкие власти пошли на возобновление сезона Бундеслиги. Я считаю, что это большой и позитивный шаг к тому, чтобы люди вернулись к своей привычной жизни», — цитирует TMW Чеферина.

Чемпионат Бундеслиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Планируется, что первенство будет возобновлено 15 мая.

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии по футболу возобновится в середине мая.

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