Стаховский: на Украине Тимощука не воспринимают положительно

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Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал об отношении в своей стране к помощнику главного тренера «Зенита» Анатолию Тимощуку.
Стаховский: на Украине Тимощука не воспринимают положительно
  • Reuters

По словам спортсмена, ему не нравится, что бывший капитан национальной сборной по футболу работает в России.

«Мне трудно судить Тимощука, потому что он мой друг: мы много общаемся, иногда вместе отдыхаем. Я человек, у меня есть эмоции. Трудно его хейтить. Мне не нравится, что он там. Тимощук — легенда украинского футбола. Он перечеркнул всё это этим переходом, сделал свой выбор. На Украине его не воспринимают положительно — это те последствия, которые он несёт за свой выбор. Ему с этим надо будет жить. Возглавить сборную — без шансов: работать на Украине с этим очень трудно», — приводит слова Стаховского Tribuna.com.

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