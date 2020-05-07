Джигурда предложил Емельяненко провести боксёрский поединок

59-летний шоумен Никита Джигурда бросил вызов бойцу ММА Александру Емельяненко.

Ранее спортсмен заявил, что артисту не стоит выходить на ринг из-за возраста. Тем не менее Джигурда намерен провести поединок по правилам бокса.

«Это не хайп и не договорённость ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксёрский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, размноженные серьёзными изданиями», — написал Джигурда в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что боец ММА Александр Шлеменко оценил шансы Емельяненко и Сергея Харитонова в возможном бою с Майком Тайсоном.