Жуков: заражение Федуна коронавирусом не повлияет на решение о завершении чемпионата России

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков пожелал скорейшего выздоровления владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который заболел коронавирусом.

По словам Жукова, случившееся не повлияет на решение о досрочном завершении чемпионата России по футболу.

«Заболеть может любой человек. Пока вопрос о завершении чемпионата не стоит, посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Время ещё есть. Что же касается Федуна, то он многое сделал и, уверен, ещё многое сделает для «Спартака», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ефремов пожелал Федуну переболеть коронавирусом в лёгкой форме.