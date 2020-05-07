Жуков: заражение Федуна коронавирусом не повлияет на решение о завершении чемпионата России

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Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков пожелал скорейшего выздоровления владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который заболел коронавирусом.
Жуков: заражение Федуна коронавирусом не повлияет на решение о завершении чемпионата России
  • РИА Новости

По словам Жукова, случившееся не повлияет на решение о досрочном завершении чемпионата России по футболу.

«Заболеть может любой человек. Пока вопрос о завершении чемпионата не стоит, посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Время ещё есть. Что же касается Федуна, то он многое сделал и, уверен, ещё многое сделает для «Спартака», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ефремов пожелал Федуну переболеть коронавирусом в лёгкой форме.

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