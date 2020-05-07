Жуков: заражение Федуна коронавирусом не повлияет на решение о завершении чемпионата России
- РИА Новости
По словам Жукова, случившееся не повлияет на решение о досрочном завершении чемпионата России по футболу.
«Заболеть может любой человек. Пока вопрос о завершении чемпионата не стоит, посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Время ещё есть. Что же касается Федуна, то он многое сделал и, уверен, ещё многое сделает для «Спартака», — цитирует чиновника РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Ефремов пожелал Федуну переболеть коронавирусом в лёгкой форме.