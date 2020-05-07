Самедов ответил на вопрос, можно ли представить «Спартак» без Федуна
- РИА Новости
Спортсмен признался, что не шокирован новостью, пожелал функционеру здоровья и предположил, что он быстро поправится.
«Можно ли «Спартак» представить без Федуна? Он владелец и много сделал для клуба, но «Спартак» будет всегда! Владельцы всегда менялись. Представить можно всё, но этот человек много сделал для клуба. Повторюсь, хочется пожелать Федуну только здоровья», — приводит слова Самедова Sport24.
Ранее Анзор Кавазашвили предложил поставить Федуну монумент.