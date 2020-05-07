Кавазашвили: Федуну нужно поставить монумент

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал сообщения о госпитализации владельца клуба Леонида Федуна из-за заболевания коронавирусом.
Кавазашвили: Федуну нужно поставить монумент
  • РИА Новости

Ветеран спорта выразил недоумение тем фактом, что заболел человек столь высокого социального статуса.

«Это человек, который сделал для «Спартака» то, что мог сделать родитель для своего ребёнка. Он создал такую инфраструктуру: стадион, музей, спортивную базу. Будет очень огорчительно, если, не дай бог, возникнут какие-то осложнения у этого великого человека. Он — олицетворение доброты и внимания для «Спартака». Желаю самого доброго и счастливого ему и членам его семьи. Дай бог, чтобы болельщики всегда знали, что такого хозяина, как Федун, у «Спартака» никогда не было и не будет. Федун для «Спартака» — огромная фигура. Ему надо ставить монумент», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Карпин отреагировал на госпитализацию владельца «Спартака» из-за коронавируса.

 

 

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