Бывший тренер Трусовой назвал её недостатки

Тренер по фигурному катанию Александр Волков, работавший с Александрой Трусовой до её перехода к Этери Тутберидзе, прокомментировал уход своей бывшей подопечной к Евгению Плющенко.

Сам Волков сейчас трудится в академии двукратного олимпийского чемпиона. Вполне вероятно, вскоре он вновь увидит Трусову, с которой не разговаривал на протяжении четырёх лет.

«К переходу Трусовой к Плющенко отношусь замечательно. Буду ли я с ней работать? Каждый спортсмен имеет право на своё решение. Трусовой нужны более стабильные четверные. Ещё нужен акцент на катание, потому что если прыжки она срывает, то вторую оценку получает немного ниже, чем Алёна Косторная и другие девочки. И конечно, тройной аксель. Всё-таки взрослое катание немного отличается от юношеского, оно должно быть более женственным. Трусовой дано природой прыгать, здесь нужно улучшать чистоту катания, качество скольжения, красоту», — приводит слова Волкова Metaratings.ru.

По мнению специалиста, у Плющенко нет цели соревноваться с Тутберидзе, поэтому в переходе Трусовой не стоит искать какой-либо подвох.

Ранее сообщалось, что Плющенко намерен привести Трусову к триумфам на ЧМ, ЧЕ и Олимпиаде.