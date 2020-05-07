Ветеран «Спартака» Гаврилов прокомментировал госпитализацию Федуна с коронавирусом

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о госпитализации владельца клуба Леонида Федуна в связи с коронавирусом.

«В первую очередь хочу пожелать Леониду Федуну здоровья. Лично я знаю, что есть три стадии болезни: кто-то болеет в лёгкой форме, кто-то в средней, а у некоторых начинаются осложнения. Если Леонида Арнольдовича вовремя приняли в больнице и начнут своевременное лечение — он сам и его организм должны справиться с коронавирусом. Надеюсь, что всё будет хорошо», — цитирует Гаврилова «Чемпионат».

7 апреля Федун был госпитализирован после положительного теста на коронавирус.

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее в «Локомотиве» пожелали выздоровления заболевшему коронавирусом Федуну.