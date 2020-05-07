В «Локомотиве» пожелали выздоровления заболевшему коронавирусом Федуну

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Глава совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию о госпитализации владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна в связи с коронавирусом.
В «Локомотиве» пожелали выздоровления заболевшему коронавирусом Федуну
  • РИА Новости

«Желаю Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления и чтобы болезнь протекала в лёгкой форме. Это мой хороший знакомый», — цитирует Мещерякова РИА Новости.

Он также пожелал всем соблюдать правила карантина и заботиться о своих близких.

Федун был госпитализирован 7 апреля.

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Федун находится в стабильном состоянии после госпитализации.

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