В «Локомотиве» пожелали выздоровления заболевшему коронавирусом Федуну

Глава совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию о госпитализации владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна в связи с коронавирусом.

«Желаю Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления и чтобы болезнь протекала в лёгкой форме. Это мой хороший знакомый», — цитирует Мещерякова РИА Новости.

Он также пожелал всем соблюдать правила карантина и заботиться о своих близких.

Федун был госпитализирован 7 апреля.

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Федун находится в стабильном состоянии после госпитализации.