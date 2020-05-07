В «Локомотиве» пожелали выздоровления заболевшему коронавирусом Федуну
- РИА Новости
«Желаю Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления и чтобы болезнь протекала в лёгкой форме. Это мой хороший знакомый», — цитирует Мещерякова РИА Новости.
Он также пожелал всем соблюдать правила карантина и заботиться о своих близких.
Федун был госпитализирован 7 апреля.
Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Федун находится в стабильном состоянии после госпитализации.