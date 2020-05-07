Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
- © Dmitry Golubovich/Russian Look
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Как сообщается на официальном сайте клуба, на данный момент Федун находится на лечении в больнице.
«Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении.
Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» устроили перформанс на пустом стадионе для поддержки врачей. Болельщики поблагодарили медиков, отметив, что они надеются на скорое окончание эпидемии.