Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

Как сообщается на официальном сайте клуба, на данный момент Федун находится на лечении в больнице.

«Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении.

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» устроили перформанс на пустом стадионе для поддержки врачей. Болельщики поблагодарили медиков, отметив, что они надеются на скорое окончание эпидемии.

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