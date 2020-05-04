Фанаты «Спартака» устроили перформанс для поддержки врачей на пустом стадионе
- © Официальный аккаунт болельщиков «Спартака»
«Каждую минуту во всех уголках мира миллионы медиков, забыв о сне, еде и отдыхе, сражаются за каждого из нас. Врачи, как ангелы-хранители, оберегая нас, вышли на фронт сражения с коварным невидимым врагом, и они не остановятся, несмотря на смертельную опасность и потери, которые несут каждый день, ведь вирус не щадит никого», — говорится в сообщении под видео в Instagram, на котором фанаты выложили на пустом стадионе надпись: «Герои нашего времени».
Болельщики поблагодарили врачей, отметив, что они надеются на скорое окончание эпидемии.
Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что футболисты «Крыльев Советов» доставили еду врачам больниц в Самаре.