Фанаты «Спартака» устроили перформанс для поддержки врачей на пустом стадионе

Объединение фанатов московского «Спартака» Supporters Group устроило перформанс на пустом стадионе академии клуба для поддержки врачей, борющихся с коронавирусом.

«Каждую минуту во всех уголках мира миллионы медиков, забыв о сне, еде и отдыхе, сражаются за каждого из нас. Врачи, как ангелы-хранители, оберегая нас, вышли на фронт сражения с коварным невидимым врагом, и они не остановятся, несмотря на смертельную опасность и потери, которые несут каждый день, ведь вирус не щадит никого», — говорится в сообщении под видео в Instagram, на котором фанаты выложили на пустом стадионе надпись: «Герои нашего времени».

Болельщики поблагодарили врачей, отметив, что они надеются на скорое окончание эпидемии.

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболисты «Крыльев Советов» доставили еду врачам больниц в Самаре.