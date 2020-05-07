Сын Ларионова уверен, что если бы его отец стал главным тренером, то поменял бы хоккей навсегда
- РИА Новости
«Очень горд, что папа работал тренером молодёжной сборной России и команда завоевала серебро. Помню, как он давал интервью после матчей и тренировок. И я понимал, что отец себя видит как Жозе Моуринью или Юрген Клопп. Прямо балдеет от этого. Ему нравится поговорить о сути хоккея, пошутить», — цитирует игрока «Матч ТВ».
По его мнению, в мире нет тренера лучше, чем его отец, и он он мог бы совершить революцию в хоккее, сравнимую с тактическими нововведениями Йохана Кройфа в футболе.
«Если бы мой отец стал главным тренером, то полностью навсегда бы поменял хоккей. Я в этом уверен», — заявил Ларионов-младший.
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