Сын Ларионова уверен, что если бы его отец стал главным тренером, то поменял бы хоккей навсегда

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Нападающий Игорь Ларионов — младший поделился мнением о тренерских способностях своего отца, тренера молодёжной сборной России и известного в прошлом хоккеиста Игоря Ларионова — старшего.
Сын Ларионова уверен, что если бы его отец стал главным тренером, то поменял бы хоккей навсегда
  • РИА Новости

«Очень горд, что папа работал тренером молодёжной сборной России и команда завоевала серебро. Помню, как он давал интервью после матчей и тренировок. И я понимал, что отец себя видит как Жозе Моуринью или Юрген Клопп. Прямо балдеет от этого. Ему нравится поговорить о сути хоккея, пошутить», — цитирует игрока «Матч ТВ».

По его мнению, в мире нет тренера лучше, чем его отец, и он он мог бы совершить революцию в хоккее, сравнимую с тактическими нововведениями Йохана Кройфа в футболе.

«Если бы мой отец стал главным тренером, то полностью навсегда бы поменял хоккей. Я в этом уверен», — заявил Ларионов-младший.

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