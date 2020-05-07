Туктамышева готова принять участие в откровенной фотосессии
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«Я бы согласилась», — заявила Туктамышева РИА Новости в ответ на вопрос, приняла бы она участие в откровенной фотосессии.
Как отметила спортсменка, главное, чтобы фотосессия была красивой, а не пошлой.
«Например, в каком-то красивом нижнем белье. Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой на обложку журнала», — добавила Туктамышева.
Туктамышева является чемпионкой мира по фигурному катанию, а также обладателем золотой и бронзовой медалей первенства Европы.
Ранее она выразила мнение, что проводить чемпионат мира по фигурному катанию осенью было бы неразумно.