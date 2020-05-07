Туктамышева готова принять участие в откровенной фотосессии

Короткая ссылка
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева призналась, что готова принять участие в откровенной фотосессии, если поступит интересное предложение.
Туктамышева готова принять участие в откровенной фотосессии
  • © РИА Новости

«Я бы согласилась», — заявила Туктамышева РИА Новости в ответ на вопрос, приняла бы она участие в откровенной фотосессии.

Как отметила спортсменка, главное, чтобы фотосессия была красивой, а не пошлой. 

«Например, в каком-то красивом нижнем белье. Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой на обложку журнала», — добавила Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой мира по фигурному катанию, а также обладателем золотой и бронзовой медалей первенства Европы. 

Ранее она выразила мнение, что проводить чемпионат мира по фигурному катанию осенью было бы неразумно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить