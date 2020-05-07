Туктамышева считает, что проводить ЧМ по фигурному катанию осенью было бы неразумно

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением об отмене чемпионата мира 2020 года в канадском Монреале из-за коронавируса.
Туктамышева считает, что проводить ЧМ по фигурному катанию осенью было бы неразумно
  • © РИА Новости

«Положительно отнеслась к отмене ЧМ, потому что, мне кажется, нерезонно было бы делать чемпионат мира осенью, так как это будет новый сезон, и для меня не совсем ясно, с какими программами спортсмены могли выйти», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

В минувшем сезоне Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России. Фигуристка также является чемпионкой мира и Европы 2015 года.

Ранее Туктамышева рассказала о тренировках фигуристов во время самоизоляции.

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