Туктамышева считает, что проводить ЧМ по фигурному катанию осенью было бы неразумно
- © РИА Новости
«Положительно отнеслась к отмене ЧМ, потому что, мне кажется, нерезонно было бы делать чемпионат мира осенью, так как это будет новый сезон, и для меня не совсем ясно, с какими программами спортсмены могли выйти», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.
В минувшем сезоне Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России. Фигуристка также является чемпионкой мира и Европы 2015 года.
Ранее Туктамышева рассказала о тренировках фигуристов во время самоизоляции.