Геркус объяснил, почему РПЛ лучше доиграть сезон

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус объяснил необходимость доигровки сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) финансовой составляющей вопроса.
Геркус объяснил, почему РПЛ лучше доиграть сезон
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я считаю, что чемпионат нужно доигрывать. Это доходы от ТВ-контракта: 8/30 от 1600 млн рублей — это 426 млн. Доходы от «Лиги Ставок» и «Тинькофф» в аналогичной пропорции —213 млн. Это 640 млн рублей централизованно. Также есть спонсоры клубов, коммерческие и генеральные, это сотни миллионов рублей. Это внимание аудитории и будущие доходы от подписок. Если не обращать внимания на деньги и зрителей, то можно не доигрывать», — цитирует Геркуса Sport24.

Также экс-президент «Локомотива» считает, что РПЛ не готова к расширению, однако такой вариант может быть справедливым.

Ранее Геркус назвал правильным отдать «Зениту» чемпионство в случае недоигровки РПЛ.

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