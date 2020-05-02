Геркус считает правильным отдать «Зениту» чемпионство в случае недоигровки РПЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что если сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) не удастся возобновить, то петербургский «Зенит» нужно будет признать чемпионом.

«Если дойдёт до того, что нам скажут, что чемпионат возобновить невозможно, то я вижу два варианта: либо обнулять результаты, либо присуждать титул команде, набравшей наибольшее количество очков. Считаю, что «Зениту» в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что клуб уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей», — цитирует Геркуса «Спорт день за днём».

По его мнению, конкуренты сине-бело-голубых практически не имеют шансов побороться за титул. При этом Геркус считает, что всё-таки стоит доиграть сезон.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров, а в турнирной таблице лидировал «Зенит», опережая идущий на втором месте «Локомотив» на девять очков.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин назвал условия возобновления сезона РПЛ.