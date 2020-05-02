Матыцин назвал условия возобновления сезона РПЛ

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Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия возобновления чемпионата страны по футболу.
Матыцин назвал условия возобновления сезона РПЛ
  • РИА Новости

«Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при чётких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По его словам, в Роспотребнадзор уже направлены запросы условий для организаторов матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) для возобновления чемпионата. Он отметил, что организация, в свою очередь, должна будет предоставить гарантии выполнения условий.

«Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно», — добавил Матыцин.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение, что для принятия решения по завершению или возобновлению сезона РПЛ есть достаточно времени.

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