Колосков о возобновлении РПЛ: время для раздумий есть

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что для принятия решения по завершению или возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) есть достаточно времени.
Колосков о возобновлении РПЛ: время для раздумий есть
  • РИА Новости

«Не надо торопиться с решением. Никто никого не гонит. Конец мая — хороший срок, ситуация с коронавирусом в какую-то сторону развернётся. Время для раздумий есть. Если РПЛ примет решение доигрывать чемпионат, то ясно, что матчи пройдут без зрителей», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее он высказал мнение, что досрочное завершение сезона ФНЛ будет разумным решением.

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