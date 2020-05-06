Железняков заявил, что не уйдёт из команды Тутберидзе ни за какие деньги

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Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристами группы Этери Тутберидзе, прокомментировал уход Александры Трусовой и тренера Сергея Розанова к Евгению Плющенко.
Железняков заявил, что не уйдёт из команды Тутберидзе ни за какие деньги
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«Не знаю я подробностей их ухода и знать не хочу! У каждого из нас свой путь, и мы его выбираем сами, а куда эта кривая дорожка нас заведёт, одному богу известно. Огромное количество людей прошло через команду Этери за эти годы, придёт ещё специалист, воспитаются ещё чемпионы», — написал Железняков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также хореограф добавил, что не покинул бы группу Тутберидзе даже за $1 млн.

«Я помню, кем я пришёл в эту команду. Если бы не они, я не был бы тем, кем являюсь сейчас! Предложите мне хоть $1 млн, я останусь в этой команде, пока не уйду на пенсию. Есть такое слово — благодарность, помните всегда об этом. А время, жизнь и высшие силы всех нас рассудят!» — добавил хореограф.

Ранее Глейхенгауз заявил, что не считает причиной ухода Трусовой недостаток внимания.

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