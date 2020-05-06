Спортдиректор «Тамбова» опроверг информацию о досрочном завершении РПЛ

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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался о возможности досрочного завершения сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Спортдиректор «Тамбова» опроверг информацию о досрочном завершении РПЛ
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«Вариант о досрочном завершении сезона не проговаривался, это какие-то домыслы. Конкретного ничего не было. Конечно, исполком будет обговаривать варианты, но они будут смотреть на ситуацию. До 15 мая ещё девять дней. Если количество заразившихся пойдёт на спад — это одна история, если спада не будет, то будет рассматриваться вариант завершения чемпионата. Пока конкретного ничего не было», — цитирует Худякова ТАСС.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что сезон РПЛ — 2019/20 будет завершён досрочно.

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