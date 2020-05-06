Источник: Трусова дважды за последний год пыталась уйти от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова игнорировала онлайн-тренировки группы Этери Тутберидзе, а также несколько раз за последний год пыталась сменить наставника.

Об этом сообщает Бизнес Онлайн. По информации источника, Трусова на протяжении прошлого сезона дважды делала попытки уйти от Тутберидзе: один раз — к иностранному специалисту, второй — к российскому. Но Тутберидзе удавалось отговорить её. В третий раз тренер не стала препятствовать уходу фигуристки.

Также сообщается, что после отмены чемпионата мира Александра с семьёй отправилась на отдых в Египет, в то время как остальные подопечные Тутберидзе продолжали тренироваться. Когда в стране ввели режим самоизоляции, группа Тутберидзе перешла на онлайн-тренировки, однако источник отмечает, что Трусова ни разу не принимала в них участия.

Ранее сообщалось, кому выгоден переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко.