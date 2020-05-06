Губерниев — об уходе Трусовой от Тутберидзе: благодарности от спортсменов ждать не всегда приходится
- РИА Новости
«Спортсмены уходили, уходят и будут уходить от тренеров! По разным причинам. Благодарности от спортсменов ждать не всегда приходится! Ибо жизнь такова! Человек ищет, где лучше. Остальное — к контактам и обязательствам!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
15-летняя фигуристка будет тренироваться под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Ранее Тина Канделаки назвала решение Трусовой на редкость просчитанным.