Губерниев — об уходе Трусовой от Тутберидзе: благодарности от спортсменов ждать не всегда приходится

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход российской фигуристки Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе.

«Спортсмены уходили, уходят и будут уходить от тренеров! По разным причинам. Благодарности от спортсменов ждать не всегда приходится! Ибо жизнь такова! Человек ищет, где лучше. Остальное — к контактам и обязательствам!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

15-летняя фигуристка будет тренироваться под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Тина Канделаки назвала решение Трусовой на редкость просчитанным.