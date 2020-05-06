Губерниев — об уходе Трусовой от Тутберидзе: благодарности от спортсменов ждать не всегда приходится

Короткая ссылка
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход российской фигуристки Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе.
Губерниев — об уходе Трусовой от Тутберидзе: благодарности от спортсменов ждать не всегда приходится
  • РИА Новости

«Спортсмены уходили, уходят и будут уходить от тренеров! По разным причинам. Благодарности от спортсменов ждать не всегда приходится! Ибо жизнь такова! Человек ищет, где лучше. Остальное — к контактам и обязательствам!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

15-летняя фигуристка будет тренироваться под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Тина Канделаки назвала решение Трусовой на редкость просчитанным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить