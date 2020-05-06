Канделаки: решение Трусовой выглядит на редкость просчитанным
- РИА Новости
«Тутберидзе имеет право считать, что у неё из-под носа увели талантливейшую ученицу, но решение Саши, учитывая объём ледовых шоу, выглядит на редкость просчитанным. Сегодня карьера фигуристки не захватывает даже две Олимпиады. Так что думать надо и о том, чем заниматься после спортивной карьеры. И тут Евгений Плющенко может предложить новый мир, в котором есть и деньги, и обожание поклонников по всему земному шару. В общем, решение Саши можно понять», — написала Канделаки в своём Telegram.
Александра Трусова является бронзовым призёром финала Гран-при, чемпионата Европы и первенства России. Также на счету 15-летней фигуристки ряд мировых рекордов.
Ранее сообщалось, кому выгоден переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко.