Директор направления ММА в UFC Gym Russia назвал пять самых неортодоксальных бойцов промоушена

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Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов рассказал, кого считает самыми неортодоксальными бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата.
Директор направления ММА в UFC Gym Russia назвал пять самых неортодоксальных бойцов промоушена
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Чем больше у бойца неортодоксальных приёмов, тем сложнее сопернику подготовиться к схватке с ним. Тони бьёт руками, локтями, ногами, коленями — причём делает это с разных углов. Это очень здорово. В этом плане мне также импонирует Магомедшарипов. Как и Фергюсон, он атакует всеми конечностями и с разных дистанций. Таким и должен быть современный боец ММА», — выразил мнение Сулейманов в интервью RT.

Он также отметил, что считает неортодоксальными бойцами чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса и братьев Ника и Нейта Диазов.

«Они (Диазы) привнесли в смешанные единоборства стиль уличной драки, но при этом техничный. Очень жаль, что Ник давно не выступает, ведь он наравне с Джоном и Жоржем Сен-Пьером входит в тройку моих любимых бойцов», — добавил Сулейманов.

Ранее он заявил, что в США людям проще выйти на улицу.

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