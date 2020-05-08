Сулейманов считает, что бои на турнире UFC 249 будут напоминать уличную драку

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Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов считает, что в некоторых аспектах поединки в рамках турнира UFC 249 будут напоминать уличную драку.
Сулейманов считает, что бои на турнире UFC 249 будут напоминать уличную драку
  • © Ronald Martinez/Getty Images/AFP

«Это (неидеальная подготовка) может сказаться на выносливости и психологическом состоянии. Вся эта ситуация не идёт им на пользу. Будет интересно, как спортсмены покажут себя в условиях, близких к уличной драке», — сказал Сулейманов в интервью RT.

По словам тренера, он имеет в виду атмосферу вокруг турнира UFC 249, ведь схватки пройдут без зрителей.

«Для кого-то это хорошо, для кого-то нет. Думаю, это будет иметь своё негативное влияние. Что касается подготовки, то на заключительном этапе необходимы спарринги, оттачивание деталей и приспособление к конкретному оппоненту. Сейчас это практически невозможно. Тем не менее считаю, что на зрелищности это не скажется», — добавил Сулейманов.

Ранее он ответил, как пандемия повлияет на подготовку к бою Фергюсона и Гэтжи.

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