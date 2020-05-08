Сулейманов ответил, как пандемия повлияет на подготовку к бою Фергюсона и Гэтжи

Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов рассказал, каким образом пандемия коронавируса скажется на подготовке Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи к поединку, который пройдёт на турнире UFC 249.

«Можно смело сказать, что они будут в неидеальных кондициях. Наблюдаю за тем, как многие атлеты занимаются в США. Это с трудом можно назвать тренировочным лагерем. В этом плане у Фергюсона есть преимущество, ведь он успел заложить определённый фундамент ранее. У Гэтжи же не было такой возможности, при этом известно, что ему нужны все условия — продолжительные сборы и спарринг-партнёры. Что касается Тони, то он из тех, кто может готовиться и в джунглях. Правда, не понимаю, зачем он провёл ту весогонку», — заявил Сулейманов в интервью RT.

Ранее он назвал фаворита поединка между Фергюсоном и Гэтжи.