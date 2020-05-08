Директор направления ММА в UFC Gym Russia назвал фаворита боя Фергюсон — Гэтжи

Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов ответил, кого считает фаворитом главного поединка UFC 249, в котором встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

«Как и все, испытываю небольшое разочарование из-за того, что не состоялся бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Что касается грядущей схватки, считаю Тони фаворитом. Думаю, он пройдёт Джастина. Когда Гэтжи противостоит действительно серьёзному оппоненту, у него всегда возникают проблемы. Возьмите его сражения с Эдди Альваресом или Дастином Порье», — заявил Сулейманов в интервью RT.

Ранее Гэтжи сказал, что ожидает получить перелом носа в бою с Фергюсоном.