Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком»
Белорусский нападающий Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.
- © официальный сайт ХК "Динамо" (Минск)
Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт заключён на один год.
В прошлом сезоне Костицын выступал за минское «Динамо», набрав в 60 матчах 34 очка (17 + 17).
Ранее сообщалось, что Бурмистров третий раз вернулся в «Ак Барс».
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