Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком»

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Белорусский нападающий Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.
Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком»
  • © официальный сайт ХК "Динамо" (Минск)

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт заключён на один год.

В прошлом сезоне Костицын выступал за минское «Динамо», набрав в 60 матчах 34 очка (17 + 17).

Ранее сообщалось, что Бурмистров третий раз вернулся в «Ак Барс».

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