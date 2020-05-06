Белорусский нападающий Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт заключён на один год.

В прошлом сезоне Костицын выступал за минское «Динамо», набрав в 60 матчах 34 очка (17 + 17).

Ранее сообщалось, что Бурмистров третий раз вернулся в «Ак Барс».