Экс-зенитовец Гарсия: мой приезд в Россию казался авантюрой

Короткая ссылка
Бывший игрок «Зенита» Хави Гарсия рассказал о своей жизни в Санкт-Петербурге.
Экс-зенитовец Гарсия: мой приезд в Россию казался авантюрой
  • РИА Новости

По словам испанца, ему нравилось в России, но пришлось покинуть команду из-за тоски по родине.

«Это был отличный период, очень счастливый! Прекрасные три года для меня и моей семьи в Петербурге. Конечно, поначалу была растерянность, я совсем не знал эту страну. Мой приезд в Россию даже казался авантюрой. Но в тот момент в России уже играли два моих приятеля — Эсекьель Гарай и Аксель Витсель. Они очень хвалили клуб, повторяли постоянно, что город — один из красивейших в мире. В итоге мы с семьей провели три замечательных года в Петербурге и посетим его снова при первой возможности. Лично меня город просто потряс», — приводит слова Гарсии официальный сайт «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что форвард «Баварии» Левандовски во второй раз стал отцом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить