Экс-зенитовец Гарсия: мой приезд в Россию казался авантюрой

Бывший игрок «Зенита» Хави Гарсия рассказал о своей жизни в Санкт-Петербурге.

По словам испанца, ему нравилось в России, но пришлось покинуть команду из-за тоски по родине.

«Это был отличный период, очень счастливый! Прекрасные три года для меня и моей семьи в Петербурге. Конечно, поначалу была растерянность, я совсем не знал эту страну. Мой приезд в Россию даже казался авантюрой. Но в тот момент в России уже играли два моих приятеля — Эсекьель Гарай и Аксель Витсель. Они очень хвалили клуб, повторяли постоянно, что город — один из красивейших в мире. В итоге мы с семьей провели три замечательных года в Петербурге и посетим его снова при первой возможности. Лично меня город просто потряс», — приводит слова Гарсии официальный сайт «Манчестер Сити».

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