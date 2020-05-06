Александр Емельяненко о братьях Кличко: им специально привозили «пушечное мясо»

Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался о карьере экс-чемпионов мира по боксу с Украины Виталия и Владимира Кличко.

«Посмотри их первые 30 боев. Ну им специально привозили пушечное мясо, чтобы они набирались опыта, били их и росли в рейтинге. Чтобы набирали количество боёв и в итоге становились чемпионами. Бокс — это уже бизнес. А бои (ММА) — это спорт, где нужно выходить и драться, где идёт противостояние разных стилей, школ, ещё чего-то — бескомпромиссный бой», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Ранее Емельяненко признался, что с удовольствием побоксировал бы с Тайсоном.