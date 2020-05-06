Александр Емельяненко о братьях Кличко: им специально привозили «пушечное мясо»

Короткая ссылка
Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался о карьере экс-чемпионов мира по боксу с Украины Виталия и Владимира Кличко.
Александр Емельяненко о братьях Кличко: им специально привозили «пушечное мясо»
  • РИА Новости

«Посмотри их первые 30 боев. Ну им специально привозили пушечное мясо, чтобы они набирались опыта, били их и росли в рейтинге. Чтобы набирали количество боёв и в итоге становились чемпионами. Бокс — это уже бизнес. А бои (ММА) — это спорт, где нужно выходить и драться, где идёт противостояние разных стилей, школ, ещё чего-то — бескомпромиссный бой», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Ранее Емельяненко признался, что с удовольствием побоксировал бы с Тайсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить