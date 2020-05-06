Урманов не исключил, что Плющенко будет уделять Трусовой больше внимания

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал возможный уход российской фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«В условиях пандемии коронавируса непонятно, как это комментировать, ведь все сидят дома и тренируются онлайн, льда ни у кого нет», — цитирует Урманова «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, в настоящий момент двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко располагает достаточным количеством учеников, которые успешно выступают на детском уровне.

Также он ответил, может ли Трусова получить больше внимания от тренера после ухода от Тутберидзе.

«Да, не исключаю, что это тоже имеет значение», — добавил Урманов.

Ранее Плющенко воздержался от прямого ответа на вопрос о работе с Трусовой.