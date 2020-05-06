Плющенко воздержался от ответа, станет ли он новым тренером Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко воздержался от прямого ответа на вопрос, станет ли новым тренером российской фигуристки Александры Трусовой.

«Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два», — цитирует Плющенко Sport24.

На данный момент ходят слухи, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко станет новым наставником Трусовой, отказавшейся от услуг своей наставницы Этери Тутберидзе.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы по фигурному катанию и финала Гран-при. На чемпионате России Александра завоёвывала серебро и бронзу.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением относительно возможного ухода российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.