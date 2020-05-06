Тарасова прокомментировала слухи об уходе Трусовой от Тутберидзе

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением относительно возможного ухода российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.
Тарасова прокомментировала слухи об уходе Трусовой от Тутберидзе
  • РИА Новости

«У Этери Тутберидзе есть ещё много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера — это всегда лотерея», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

При этом Тарасова считает, что возможному наставнику Трусовой Евгению Плющенко повезло заполучить такую талантливую спортсменку. Но также она выразила мнение, что работа с Александрой является большой ответственностью для двукратного олимпийского чемпиона.

«Мне хотелось бы, чтобы у него всё получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью», — добавила Тарасова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал возможный уход Трусовой от Тутберидзе.

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