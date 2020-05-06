Тарасова прокомментировала слухи об уходе Трусовой от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением относительно возможного ухода российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.

«У Этери Тутберидзе есть ещё много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера — это всегда лотерея», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

При этом Тарасова считает, что возможному наставнику Трусовой Евгению Плющенко повезло заполучить такую талантливую спортсменку. Но также она выразила мнение, что работа с Александрой является большой ответственностью для двукратного олимпийского чемпиона.

«Мне хотелось бы, чтобы у него всё получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью», — добавила Тарасова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал возможный уход Трусовой от Тутберидзе.