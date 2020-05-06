Тарасова прокомментировала слухи об уходе Трусовой от Тутберидзе
- РИА Новости
«У Этери Тутберидзе есть ещё много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера — это всегда лотерея», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
При этом Тарасова считает, что возможному наставнику Трусовой Евгению Плющенко повезло заполучить такую талантливую спортсменку. Но также она выразила мнение, что работа с Александрой является большой ответственностью для двукратного олимпийского чемпиона.
«Мне хотелось бы, чтобы у него всё получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью», — добавила Тарасова.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал возможный уход Трусовой от Тутберидзе.