Траньков не видит ничего страшного в возможном уходе Трусовой от Тутберидзе

«Пока это всё слухи, какой смысл их комментировать? Даже если это произойдёт, то у нас все спокойно переходят. Захотела — перешла», — сказал Траньков «Чемпионату».

По словам прославленного спортсмена, если Трусова захотела перестать пользоваться услугами Тутберидзе, значит, она посчитала, что ей лучше заниматься с другим наставником. Сам Траньков признался, что за свою карьеру работал со многими специалистами.

Ранее отец Трусовой отказался комментировать слухи об уходе его дочери от Тутберидзе.