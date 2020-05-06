Отец Трусовой отказался комментировать уход её дочери от Тутберидзе

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Вячеслав Трусов, отец российской фигуристки Александры Трусовой, не стал отвечать на вопрос об уходе своей дочери от тренера Этери Тутберидзе.
Отец Трусовой отказался комментировать уход её дочери от Тутберидзе
  • РИА Новости

«Сейчас карантин, все катки закрыты. Что тут комментировать?» — цитирует Вячеслава Трусова «Спорт-Экспресс».

Отец фигуристки заявил, что в настоящее время семья Трусовых находится дома, и заверил, что комментариев на тему ухода его дочери от наставницы Этери Тутберидзе не последует.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы по фигурному катанию и финала Гран-при. 

Ранее стало известно, что Трусова подала заявление об уходе от Тутберидзе.

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