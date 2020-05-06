Отец Трусовой отказался комментировать уход её дочери от Тутберидзе
- РИА Новости
«Сейчас карантин, все катки закрыты. Что тут комментировать?» — цитирует Вячеслава Трусова «Спорт-Экспресс».
Отец фигуристки заявил, что в настоящее время семья Трусовых находится дома, и заверил, что комментариев на тему ухода его дочери от наставницы Этери Тутберидзе не последует.
Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы по фигурному катанию и финала Гран-при.
Ранее стало известно, что Трусова подала заявление об уходе от Тутберидзе.