Отец Трусовой отказался комментировать уход её дочери от Тутберидзе

Вячеслав Трусов, отец российской фигуристки Александры Трусовой, не стал отвечать на вопрос об уходе своей дочери от тренера Этери Тутберидзе.

«Сейчас карантин, все катки закрыты. Что тут комментировать?» — цитирует Вячеслава Трусова «Спорт-Экспресс».

Отец фигуристки заявил, что в настоящее время семья Трусовых находится дома, и заверил, что комментариев на тему ухода его дочери от наставницы Этери Тутберидзе не последует.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы по фигурному катанию и финала Гран-при.

Ранее стало известно, что Трусова подала заявление об уходе от Тутберидзе.