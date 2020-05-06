Ветеран «Динамо» Урин: нельзя было сажать Кокорина и Мамаева в тюрьму

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Двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо» Валерий Урин поделился мнением о тюремном заключении Александра Кокорина.
Ветеран «Динамо» Урин: нельзя было сажать Кокорина и Мамаева в тюрьму
  • РИА Новости

Ветеран футбола считает, что после выхода на свободу форвард успел положительно зарекомендовать себя в «Сочи».

«Считаю, с ним и с Пашей Мамаевым устроили показательную порку. Не понимаю, зачем это было нужно. В своё время Эдика Стрельцова ни за что посадили, теперь этих выпороли. Никто не слышал, что Денис Пак их, может быть, оскорблял. Я не оправдываю, конечно, что они дали ему в ответ по роже, но нельзя было сажать в тюрьму. Можно было серьёзно оштрафовать, провести воспитательную работу. Пусть они ходили бы по школам и говорили детям, что их поведение было плохим и так поступать нельзя. Мальчишки бы обязательно услышали Кокорина и Мамаева», — приводит слова Урина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что первый клуб Понсе требует расследовать переход аргентинца в «Спартак».

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